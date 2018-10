Zatrzymano byłego trenera kadry narodowej w kolarstwie górskim

Zatrzymanie Andrzeja P. ma związek ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim, jakie prowadzi warszawska prokuratura. Postępowanie wszczęto w związku z zawiadomieniem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

"W oparciu o ustalenia poczynione w toku śledztwa dziś w godzinach porannych (29 października 2018 roku) na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali Andrzeja P." – czytamy w oświadczeniu PK.

Były trener polskiej kadry MTB ma usłyszeć zarzuty popełnienia czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Kiedy czynności prokuratorskie się zakończą, śledczy podejmą decyzję co do zastosowania wobec P. ewentualnych środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

W latach 1999 – 2011 Andrzej P. był szkoleniowcem kadry narodowej kolarstwa MTB, a w latach 2013 – 2017 pełnił funkcję dyrektora sportowego w Polskim Związku Kolarskim.