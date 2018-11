Ognisko odry w Pruszkowie. Dzieci były nieszczepione

W szkole w Pruszkowie, do której uczęszcza 450 dzieci i pracuje 69 dorosłych, zlokalizowano ognisko odry. Lekarze zgłosili do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pruszkowie 10 potwierdzonych zachorowań na odrę wśród dzieci i ich rodzin. W tym ognisku znalazła się cała 6-osobowa rodzina. Żadna z chorych osób nie była wcześniej zaszczepiona.

Obecnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie stara się dotrzeć do osób, które mogły się kontaktować z chorymi na odrę.

Dodatkowo uczniowie, którzy nie byli szczepieni na tę chorobę zostaną skierowani do lekarza na bezpłatną szczepionkę. – Dzięki prowadzonym działaniom w ramach Programu Obowiązkowych Szczepień Ochronnych cała społeczność szkoły podstawowej w Pruszkowie, do której uczęszcza 450 dzieci i pracuje 69 osób dorosłych, nie będzie narażona na zachorowania na odrę – komentuje Maria Pawlak, PWIS w Warszawie.

Poza wspomnianymi powyżej przypadkami zachorowań są również 3 pojedyncze przypadki zachorowań nie potwierdzone i nie powiązane ze sobą, które odnotowano w innych miejscowościach powiatu pruszkowskiego.

Odra

Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. Epidemie występowały co 2-3 lata. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji.

Obecnie w Europie obserwujemy niepokojący wzrost liczby zachorowań na odrę, w tym również zgony. Ogromna większość osób chorych nie była zaszczepiona. W Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań. Stan zaszczepienia dwoma dawkami przeciw odrze wynosi 94%. WHO prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania odry.

Czytaj także:

Polacy o szczepieniach. Niepokojący raportCzytaj także:

Politycy zaszczepili się w Senacie. Na oczach kamerCzytaj także:

Zniesienie obowiązkowych szczepień? Leczenie grypy za pomocą tyfusu