Zapomniane polskie wynalazki stu lat niepodległości

Gabriel Narutowicz, zanim został pierwszym w historii prezydentem Polski, był jednym z najbardziej cenionych w Europie konstruktorów i inżynierów. Według udoskonalonego przez siebie projektu w latach 1917-20 zbudował jedną z największych elektrowni wodnych w Europie. Dla elektrowni na rzece Aare w pobliżu Berna w Szwajcarii stworzył sztuczne jezioro o pojemności ok. 10 mln m sześc.

Równie ciekawym projektem mógł pochwalić się Rudolf Modrzejewski. Otwarcie zaprojektowanego przez niego mostu było jednym z ważnych wydarzeń w ramach świętowania 150-lecia niepodległości. Benjamin Franklin Bridge w Filadelfii był pierwszym tak dużym mostem wiszącym o rekordowej wówczas rozpiętości przęsła wynoszącej 533 m.

Po wojnie Polacy konstruowali również pojazdy, które przeszły do historii. Sportowy Aston Martin AM DBS V8 stworzony przez Tadeusza Marka, dzięki filmom z Jamesem Bondem stał się jednym z symboli swojej epoki. Swój wkład w wyścig kosmicznych miał z kolei Mieczysław Bekker. Kierowany przez niego zespół zbudował pojazd księżycowy Lunar Roving Vehicle, wykorzystany w wyprawie Apollo 15. To pierwszy pojazd, który poruszał się po księżycu. Załoga Apollo 15 przejechała nim niemal 30 km.

