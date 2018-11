Marsz narodowców odwołany. Ziemkiewicz: Władzuniu, jesteście żałośni

"Prezydent Rafał Dutkiewicz po zasięgnięciu opinii policji i w porozumieniu ze mną, podjął decyzję o wydaniu zakazu organizacji marszu narodowców 11 listopada. Świętujmy pięknie, świętujmy mądrze!" – napisał na Twitterze prezydent-elekt Jacek Sutryk.

Na te doniesienia ostro zareagował publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "To szczęście żeście się nie zamachnęli na homoparadę bo by was zgnoili a tak pochwalą..." – napisał publicysta pod oświadczeniem Sutryka.

Publicysta wskazał na dwulicowe zachowanie władz miasta. "Jesteście, władzuniu, żałośni i macie w d. prawo i wartości którymi sobie wycieracie usta" – ocenił Ziemkiewicz.

Były ksiądz Jacek Międlar zapowiedział, że środowiska narodowe będą odwoływały się od tej decyzji. Zaznaczył również, że marsz odbędzie się niezależnie od decyzji władz.

