Gronkiewicz-Waltz dziękuje za 12 lat prezydentury. Radni PiS wychodzą z sali

Udział w sesji wzięli m.in. prezydent stolicy oraz jej zastępcy, przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, powstańcy warszawscy, radni i parlamentarzyści. Sesja odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki.

Gdy głos zabrała Hanna Gronkiewicz Waltz, radni PiS wyszli z sali. – Jesteśmy bardzo uprzywilejowani, ponieważ to właśnie my w tym momencie obchodzimy tę rocznicę. Mamy szczęście, że to właśnie w naszych czasach przypadł ten okrągły jubileusz (...) Niestety od kilku lat 11-tego listopada ulice opanowały płonące race, rasistowskie hasła, uczestnicy w kominiarkach, akty wandalizmu i niszczenia mienia miejskiego". "Za kilka dni będziemy świętować 11 listopada, mam nadzieję, że godnie, że świat nie zobaczy rac i napisów urągających ogólnoludzkim, uniwersalnym wartościom. Że setna rocznica odzyskania niepodległości da dobre świadectwo naszej polskiej wspólnocie – mówiła ustępująca prezydent.

Gronkiewicz-Waltz wykorzystała okazję do krótkiego podsumowania swoich rządów. "Praca dla stolicy była wielkim wyzwaniem, ale we wszystkich decyzjach kierowałam się poczuciem służby mieszkańcom i ich dobrem. Serdecznie dziękuję za te wszystkie lata!".