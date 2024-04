Pierwsza dymisja w rządzie Tuska. "Złożyłem rezygnację"

O swojej decyzji w tej sprawie Bartłomiej Sienkiewicz poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyjaśnił, że ma ona związek z jego startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Bartłomiej Sienkiewicz podał się do dymisji

"W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego, złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" – napisał na platformie X polityk.

Dotychczasowy szef resortu kultury został zatwierdzony jako "jedynka" na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 10, który obejmuje województwa małopolskie i świętokrzyskie. Decyzję w sprawie kandydatów do Parlamentu Europejskiego zatwierdziła w środę Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Następnie podano ich nazwiska do wiadomości publicznej.

Lada chwile kolejne rezygnacje?

Bartłomiej Sienkiewicz to jednak nie jedyny minister rządu Donalda Tuska, który znajdzie się na listach do Parlamentu Europejskiego. Lokomotywą KO na Śląsku będzie minister aktywów państwowych Borys Budka. Z kolei listę partii w Warszawie otworzy szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych dymisji. Do rekonstrukcji rządu ma dojść w ciągu kilku dni.

Z ustaleń mediów wynika, że z kolei wiceministrowie, którzy wystartują w wyborach udadzą się na bezpłatne urlopy.

Co ciekawe, ze stolicy o mandat europosła będzie ubiegała się była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Trafi tam 53 deputowanych z Polski. Ich kadencja potrwa pięć lat.

