"Przyczyny losowe i życiowe". Rzecznik sądu reaguje na skandaliczne doniesienia

Polska Tuska to totalitarny reżim, którego ofiarą może być każdy, kogo wskaże władza – podkreśla były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do najnowszych ustaleń mediów. Sprawa ma związek z ustaleniami Telewizji Republika dotyczącymi działań wokół ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego.

Przypomnijmy, że 12 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od ponownego rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego. Następnie, po wyłączeniu sędziego Łubowskiego, doszło do rezygnacji z losowania sędziego. Sprawą miał zająć się sędzia dyżurny, którym, według rozpisanego wcześniej grafiku, miała być sędzia Alina Sobczak-Barańska.

Teraz Telewizja Republika ujawniła, że w tym samym dniu, w którym podjęto decyzję o rezygnacji z losowania sędziego, doszło do zmian w grafiku. Jak się okazało, sprawa ENA dla Romanowskiego trafiła tym samym do sędzi Izabeli Ledzion, która wspierała inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Iustitia.

"Przyczyny losowe"

Rzecznik sądu sędzia Sylwia Urbańska-Tkocz powiedziała Onetowi, co było powodem zmian. – Z przyczyn losowych i życiowych doszło do zmiany sędziego dyżurującego. Grafik dyżurów ustalany jest z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, poszczególni sędziowie dyżurują w systemie tygodniowym, a system ten działa zgodnie z zarządzeniem prezesa sądu jeszcze z 2018 r. – powiedziała Urbańska-Tkocz.

Jak dodała, sprawy trafiają do sędziego dyżurującego tylko wtedy, gdy sędzia specjalizujący się w sprawach międzynarodowych nie może ich rozpoznać. W tym przypadku był nim sędzia Dariusz Łubowski, który został wyłączony. – Dlatego sprawa trafiła do sędziów dyżurujących. Z przyczyn losowych i życiowych doszło do zmiany sędziego dyżurującego, grafik został zmieniony z wyprzedzeniem, a sprawy rozpoznaje obecnie sędzia Izabela Ledzion – wyjaśnia.

