Polacy chcą nowego zakazu. Chodzi o niebezpieczną praktykę niektórych kierowców

Z najnowszych badań instytutu IBRiS wynika, że już 71 proc. Polaków uważa, iż jazda na oponach letnich zimą powinna być prawnie zakazana w jasny sposób.

– Obecna sytuacja – gdzie zakaz ten jest wprowadzony przepisami ogólnymi – nie służy ani kierowcom, ani poprawie bezpieczeństwa. Wielu z nas odczuło to na własnej drodze w czasie opadów śniegu na początku roku, kiedy przez nierozważnych kierowców na letnich oponach tworzyły się zatory na drogach, szczególnie na podjazdach i wiaduktach – powiedział dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) Piotr Sarnecki, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, opona to jedyny element auta, który ma kontakt z nawierzchnią, dlatego od jej jakości i dopasowania zależy skuteczność działania wszystkich systemów bezpieczeństwa – od ABS-u po kontrolę trakcji. – Nawet najlepsza technologia nie pomoże, jeśli opona nie ma przyczepności" – przekonuje.

Kiedy zmienić opony na zimowe?

Opony zimowe wytwarzane są ze specjalnej mieszanki, która pozostaje elastyczna nawet przy ujemnych temperaturach. Dodatkowo mają agresywną rzeźbę bieżnika z licznymi lamelami – drobnymi nacięciami, które zwiększają przyczepność na śniegu, błocie pośniegowym i lodzie, oraz głębsze rowki skuteczniej odprowadzające wodę i roztopiony śnieg, wyjaśniono.

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego to organizacja przemysłowa zrzeszająca kluczowych producentów opon obecnych na polskim rynku – firmy Apollo Vredestein, Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli oraz Trelleborg.

Opony zimowe warto założyć wtedy, gdy średnia dobowa temperatura regularnie spada poniżej +7 °C, bo właśnie przy tej granicy letnie mieszanki gumowe zaczynają twardnieć i tracić przyczepność. To oznacza, że nawet jeśli nie ma jeszcze śniegu, a poranki stają się chłodne, auto na oponach letnich będzie gorzej reagować na hamowanie i zakręty.

