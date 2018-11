Marsz Niepodległości i Biało-Czerwony idą ulicami Warszawy. "Dziękujemy Hannie Gronkiewicz-Waltz"

O godzinie 15.00 z Ronda Dmowskiego w Warszawie po raz ósmy wyruszył Marsz Niepodległości. Tegoroczny marsz połączony jest z organizowanym przez rząd Biało-Czerwonym Marszem "Dla Ciebie Polsko". Do uczestników zgromadzenia przemówił prezydent Andrzej Duda. - Dziękuję, że przybyliście tutaj ze wszystkich stron Polski na to wielkie spotkanie dla Niepodległej. Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że stoimy właśnie pod tymi barwami, za które krew przewalały pokolenia Polaków, żebyśmy mogli je nieść, zgromadzić się pod nimi. To nasza flaga. Nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona, nigdy nie biała i już nigdy nie czerwona - mówił prezydent.

Hasłem tego rocznego Marszu Niepodległości jest "Bóg, Honor i Ojczyzna". Uczestnicy obu marszów wyruszyli po godz. 15.00 z Ronda Dmowskiego. Przez Most Poniatowskiego przejdą na błonia Stadionu Narodowego. 15.29 Na trasie marszu pojawili się przeciwnicy rządzących: 15.26 W Marszu idą m.in. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Beata Mazurek: 15.20 Jak relacjonuje dziennikarz Rzeczpospolitej Michał Kolanko, oba marsze są od siebie oddzielone. 15.16 Na marsz przybyła reprezentacja z Węgier 15.07 15.05

15.03 Uczestnicy zgromadzenia odśpiewują hymn państwowy.

15.00 Prezydent Andrzej Duda: Chcę żebyśmy szli pod naszymi biało-czerwonymi barwami razem, w atmosferze radości. (...) Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, na którym każdy chce być i na którym każdy czuje się dobrze. Niech żyje Polska! Niech żyje wolna i suwerenna Rzeczpospolita!

14.55 Na Rondo Dmowskiego przybył już prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński 14.20 Marsz Niepodległości 2018 został oficjalnie otwarty.

14.15 Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Osowski donosi o ogromnej frekwencji na tegorocznym marszu.

13.50 Jak relacjonuje Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka, na Rondzie Dmowskiego jest spokojnie.