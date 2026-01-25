MIO MiVue 903WD Pro

Zakup kamerki samochodowej może się szybko zwrócić zwłaszcza zimą, gdy z ciężarówek spadają odłamki lodu, a i o szkodę parkingową na oblodzonym parkingu nie jest trudno. Nagranie z kamery może być ważnym dowodem w sprawie. Musi być jednak dobrej jakości. W skład testowanego zestawu wchodzą dwie kamerki: przednia oraz tylna. Ta pierwsza została wyposażona w ekran o przekątnej 2,7 cala oraz w nowoczesny sensor optyczny Sony Starvis 2. Efekt: lepsza jakość obrazu i więcej detali w słabych warunkach oświetleniowych. Przednia kamera potrafi nagrywać w rozdzielczości 2,5 K z szybkością 60 kl./s, a tylna w Full HD. Obie są wyposażone w przydatny w tego typu sprzęcie HDR (wówczas jednak kamery nagrywają z prędkością 30 kl./s). Na dobrą jakość nagrań po zmroku wpływ mają też jasne obiektywy w obu kamerkach (f/1.8). Nadal jakość nocnych nagrań nie jest idealna i nawet na przyzwoicie oświetlonych drogach nie zawsze da się odczytać numery tablic. W fatalnych warunkach oświetleniowych nie odczytamy już niemal żadnej tablicy. Ale podobnie jest też w przypadku dużo droższych wideorejestratorów.