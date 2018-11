Młodzież Wszechpolska doniosła sama na siebie. Policja: W tym przypadku nie ma nic śmiesznego

Podczas wczorajszego Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do spalenia flagi Unii Europejskiej. Zdjęcie z incydentu opublikowane zostało na twitterowym profilu Młodzieży Wszechpolskiej. Dziś policja opublikowała wizerunki osób, które wzięły udział w spaleniu unijnej flagi, a Komendant Stołeczny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do ustalenia sprawców.

Na apel policji postanowił odpowiedzieć prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski. "Skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej na moją prośbę zgłosił mnie na podany numer, celem uzyskania obiecanej nagrody za wskazanie sprawcy spalenia flagi UE! Ja nie mam zamiaru ukrywać tego faktu, a dodatkowo jeszcze Młodzież Wszechpolska może zarobić!:)" – napisał na Twitterze Przebitkowski.

Do sprawy odniosła się Komenda Stołeczna Polski. KSP potwierdziła, że do jednej z warszawskich komend zgłosił się mężczyzna wskazujący na sprawcę podpalenia. "Można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z próbą zamiany całej sytuacji w żart" – czytamy na Twitterze KSP.