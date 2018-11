Hollywoodzki operator filmowy trzeźwieje w bydgoskim areszcie. Pobił ratownika medycznego

Mężczyzna jest jednym z gości festiwalu filmowego Camerimage, który właśnie odbywa się w Bydgoszczy.

Około godz. 5.00 rano policja otrzymała zgłoszenie z hotelu, w którym 50-letni Amerykanin zachowywał się agresywnie wobec zespołu ratowników medycznych, którzy pojawili się w jego pokoju po uprzednim wezwaniu.

Policjanci zastali mężczyznę, jak szarpał ratowników, którzy próbowali opatrzyć obrażenia na jego twarzy. Jednemu z ratowników miał wybić ząb. Gdy zauważył funkcjonariuszy policji, rzucił się również na nich.

Konieczne było przewiezienie go do szpitala, a następnie do aresztu. Policjanci złożyli zawiadomienie o znieważeniu i naruszeniu ich nietykalności cielesnej.

W Bydgoszczy odbywa się 26. edycja Energa CAMERIMAGE, to Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, który potrwa do 17 listopada.