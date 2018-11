PiS upaństwowi Marsz Niepodległości? Warzecha: Ile by było stanowisk do obsadzenia!

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ulicami Warszawy przeszły organizowany po raz dziewiąty przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości, będący największą cykliczną manifestacją patriotyczną ostatnich lat oraz zainicjowany przez rząd Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko". Oba zgromadzenia, choć formalnie niezależne, przeszły jedną trasą: z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Według danych podanych przez policję, w marszach wzięło udział ok. 250 tys. osób. "Warszawski marsz jest największym zgromadzeniem, jakie zabezpieczała stołeczna Policja w swojej historii" – podano we wspólnym komunikacie MSWiA i Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.



– 11 listopada jest szczególnym dniem dla nas wszystkich, to święto państwowe. Poważne państwo powinno brać na siebie odpowiedzialność za godne uczczenie Niepodległości i powinno samo ten marsz organizować. Dobrze by było gdyby tak było. Mamy doświadczenia z tego roku i mam nadzieję, że posłużą nam na przyszłość – powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. W podobnym tonie polityk wypowiedział się na antenie Polsat News. – Od początku byłem zwolennikiem tego, żeby to był marsz o charakterze państwowym. (…) Moim zdaniem Marsz powinien być marszem państwowym na stałe. Powinno być to konsultowane z obywatelami, którzy to organizowali cyklicznie – wskazał wicepremier.

W odpowiedzi na koncepcję ministra Glińskiego pojawiło się mnóstwo krytycznych głosów. Wśród nich ten Łukasza Warzechy. Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" podszedł do sprawy ironicznie. Warzecha skomentował wpis Marcina Paladego, który napisał na Twitterze: "Ten postępujący etatyzm, wynikający ze wstrętu do oddolnych inicjatyw, jest coraz bardziej niepokojący. Pomysłodawcy upaństwowienia Marszu zalecałbym więcej wiary w czynnik społeczny i obywatelski".

"No ale to logiczne. Ja bym jeszcze powołał spółkę skarbu państwa Marsz Niepodległości S.A. Ile by było stanowisk do obsadzenia! Zdaje się, że pan Świrski jest akurat wolny" – napisał Warzecha.