Gersdorf z niemiecką nagrodą za "obronę demokracji"

"Przy pełnej sali i po pełnej uznania laudacji była sędzia otrzymała wyróżnienie z rąk kolegi po fachu, Andreasa Vosskuhle, który do 2020 roku był prezesem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego" – relacjonuje Deutsche Welle.

– Niezależność sędziów nie jest ich przywilejem. Jest podstawą demokracji, która gwarantuje, że rządzący nie są w stanie przejąć nieograniczonej władzy w państwie. (...) Małgorzata Gersdorf pokazała, że potrafi bronić etosu i to nawet pod ogromną presją – mówił autor laudacji.

DW podkreśla, że Małgorzata Gersdorf "sprzeciwiała się zmianom w sadownictwie, przede wszystkim ich silniejszemu uzależnieniu od rządu, po dojściu do władzy PiS w 2015 roku". Gersdorf w latach 2014–2020 pełniła funkcję pierwszej Prezes Sądu Najwyższego i z urzędu przewodniczącej Trybunału Stanu.

Gersdorf zatroskana o demokrację w Niemczech

W rozmowie z portalem była I prezes SN wskazuje, że odbiera tę nagrodę "jako nagrodę dla wszystkich sędziów, którzy walczyli razem ze mną o pozostawienie demokratycznego państwa prawa". – Oficjalnie jest dla mnie, ale tak to odbieram, oni byli ogromnym wsparciem. Nie wygraliśmy tej walki, bo prezydent wetuje wszystkie próby powrotu do praworządności, ale przynajmniej udało się nam częściowo praworządność obronić – podkreśla Małgorzata Gersdorf. W swoim przemówieniu I prezes SN podkreśliła, że "zagrożenie dla praworządności dotyczy obecnie praktycznie każdego kraju, również Niemiec". – Jeszcze trudno sobie wyobrazić, żeby niemieccy rządzący chcieli odwołać przewodniczącego Sądu Najwyższego, czy wpływać na ich orzeczenia – ale czy to gwarancja na przyszłość? Fala populizmu w Niemczech jest jak tsunami – podkreśliła.

"To pierwsza edycja Nagrody Fritza Sterna. Jej patron był historykiem, urodzonym w 1926 roku we Wrocławiu, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej" – podano.