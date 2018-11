Prezydent Duda zabrał głos ws. KNF

"Właśnie po to, by pewność sektora była zachowana, przewodniczący KNF podał się do dymisji" – ocenił prezydent w rozmowie z portalem Money.pl.

Andrzej Duda nawiązał również do faktu, że premier Morawiecki wyznaczył już p.o. szefa KNF. Zdaniem prezydenta wskazany przez Prezesa Rady Ministrów Marcin Pachucki ma duże doświadczenie. – Nie ma wątpliwości, że Komisja będzie funkcjonowała sprawnie – zapewnił.

Całą sprawę związaną z nagraną rozmową byłego szefa KNF ocenił jako "trudną". Andrzej Duda zapewnił, że jest na bieżąco informowany o rozwoju sprawy przez swojego przedstawiciela.

Prezydent podkreślił, że najważniejsza jest dla niego sytuacja ludzi, którzy mają konta w rzeczonych bankach.