Będą kontrole na granicach z czterema państwami. Tymczasowo

Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją przekroczymy tylko w wyznaczonych miejscach, których będzie w sumie ponad 260 – informuje w komunikacie Straż Graniczna.

SG wyjaśnia, że kontrola będzie realizowana w oparciu o patrole strażników z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. "Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym" – czytamy w oświadczeniu.

Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski i to tylko wyrywkowo. "Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju" – informuje SG.

Pogranicznicy przypominają, że tymczasowa kontrola na polskiej granicy była już przywracana trzykrotnie – podczas Euro 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 roku oraz na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO dwa lata temu.