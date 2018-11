"Byłem przekonany, że to garstka idiotów i imbecyli. Byłem naiwny". Brudziński: Co na to właściciele TVN?

Joachim Brudziński napisał, że kiedy w polskim Sejmie mówił o ludziach, którzy pod zdjęciem Adolfa Hitlera i swastyką hajlują, był przekonany,że to "garstka idiotów i imbecyli". "Byłem naiwny. Wyglada na to, że była to ohydna, odrażająca i dewastującą wizerunek Polski w świecie prowokacja. Co na to właściciele TVN?" – zapytał szef MSWiA.

Portal wPolityce opublikował zdjęcia Piotra Wacowskiego, operatora telewizji TVN, który brał udział w reportażu "Polscy neonaziści". Na fotografiach widać, jak dziennikarz wyciąga rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia. "Z naszych informacji wynika, że to sam Wacowski nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go przy portrecie Adolfa Hitlera i swastykach i nikt z uczestników imprezy nie nalegał, by Wacowski pozował do zdjęcia przy wizerunku zbrodniarza. Miała to być inicjatywa samego operatora TVN" – czytamy na portalu.

Urodziny Hitlera to ustawka?

W styczniu w "Superwizjerze" TVN wyemitowano głośny reportaż na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Dziennikarze nagrali ukrytą kamerą imprezę z okazji 128. urodzin przywódcy III Rzeszy, którą zorganizowano w lesie pod Wodzisławiem Śląskim.

W zeszłym tygodniu portal wPolityce poinformował o zeznaniach Mateusza S., organizatora imprezy, z których ma wynikać, że "urodziny Hitlera" zostały zamówione i zapłacono za nie 20 tys. zł. Warunkiem zapłaty miał być udział w wydarzeniu kobiety, według wPolityce – współautorki reportażu.

Stacja TVN odrzuciła wszystkie zarzuty o "ustawkę" i zapowiedziała wytoczenie procesu portalowi i tygodnikowi "Sieci".

Czytaj także:

"Urodziny Hitlera". Wyciekły szokujące zdjęcia dziennikarza TVN