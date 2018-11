Wtargnął do obcego domu i skatował niemowlę. 36-latek usłyszał zarzut

Celem ataku mężczyzny była nieznana mu rodzina. 36-latek rzucił się na niemowlę i zaczął je bić. Obrażenia chłopca były bardzo poważne. Ze względu na uraz m.in. brzucha i klatki piersiowej nie mógł oddychać samodzielnie, dopiero dziś odłączono go od respiratora.

Prokuratura na razie nie ujawnia, co kierowało napastnikiem.

36-latka tuż po napaści zatrzymała policja, miał objawy psychozy, dlatego został skierowany do szpitala psychiatrycznego. Dziś odbyło się jego przesłuchanie, wiadomo, że przyznał się do ataku na dziecko, ale nie twierdzi, że nie zamierzał go zabić.