"To dlatego rząd Tuska chce go zniszczyć". Fala komentarzy ws. Andruszkiewicza

W środę zastępca szefa kancelarii prezydenta RP Adam Andruszkiewcz ujawnił na antenie TV Republika ze został wezwany do prokuratury ws. charakterze podejrzanego. Wezwanie ma związek z prowadzonym od 12 lat śledztwem dotyczącym sfałszowania podpisów pod listami wyborczymi z 2014 roku w województwie podlaskim. Sam Andruszkiwicz nie ma wątpliwości, że decyzja w tej sprawie jest aktem politycznej zemsty oraz wpisuje się ona "w szerszy plan nieustannych ataków obecnego układu rządzącego na Kancelarię Prezydenta RP".

Nieoczekiwany zwrot ws. Andruszkiewicza. Fala komentarzy

W podobnym tonie wypowiadają się także politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy stanęli murem za Andruszkiewiczem. Wśród nich znalazł się były premier Mateusz Morawiecki.

"Adam Andruszkiewicz to szczery patriota od lat zaangażowany w polskie sprawy. Dlatego rząd Donalda Tuska chce zrobić wszystko, aby zniszczyć go rękoma upolitycznionej prokuratury pod wodzą Waldemara Żurka. Adam, jesteśmy z Tobą" – napisał polityk.

Głos w sprawie zabrał również były wicepremier i były szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił on, że Andruszkiewicz to wzór państwowca i patrioty a atak na niego to kolejny akt represji wymierzony w obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości.

"Po 12 latach śledztwa w końcu wykryto niewybaczalne przestępstwo – Adam Andruszkiewicz jest częścią stojącej ością w gardle D. Tuska drużyny Prezydenta Karola Nawrockiego. W tej sprawie po stronie Adama stanęło 11 grafologów, którzy potwierdzili, że wbrew pomówieniom głównego świadka oskarżenia nic nie wskazuje na jego sprawstwo. Jeszcze w 2025 roku bodnarowska prokuratura informowała, że nie ma podstaw do postawienia Adamowi zarzutów. Od tego czasu nic się w sprawie nie zmieniło, ale jak widać polityczna potrzeba przeważyła" – napisał z kolei Janusz Cieszyński. Polityk PiS zapowiedział przy tym wsparcie dla Andruszkiewicza w jego walce o sprawiedliwość. "Jestem przekonany, że prawda zwycięży" – podsumował.

"Prawda sama się nie obroni przed patowładzą Tuska"

Wyrazy wsparcia dla polityka popłynęły także z Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki zwrócił się do niego za pośrednictwem mediów społecznościowych z takim zapewnieniem: "Adamie prawda sama się nie obroni przed patowładzą Tuska i spółki – ludzi, dla których bezprawie i kłamstwo to instrumenty politycznej zemsty, ale w tej walce o prawdę, o jej zwycięstwo nie tylko ja, lecz również wielu polskich patriotów, będziemy razem z Tobą".

