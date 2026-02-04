Braun "koszmarem" PiS. W partii Kaczyńskiego znów zawrzało

O ewidentnym problemie, jaki dziś dla Prawa i Sprawiedliwości stanowi ugrupowanie Grzegorza Brauna pisze Wirtualna Polska. Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie znalazła bowiem sposobu na odzyskanie utraconych na rzecz Konfederacji Korony Polskiej wyborców. "Dziś Nowogrodzka nie wie, jak skutecznie odbić Braunowi zawiedzionych sympatyków. Obecna taktyka to wytykanie skandalizujących poglądów ludzi bliskich jego formacji i przekonywanie, że z Braunem żaden sojusz nie jest możliwy" – czytamy. Działania te nie przynoszą jak na razie żadnych sukcesów. Przyznają to wprost w rozmowie z portalem politycy PiS, którzy mówią o problemie z wyborcami Korony. – Czasem mówi się do nich jak do ściany. Trudno ich przekonać, a sporo ich bywa na naszych spotkaniach w terenie – powiedział w rozmowie z portalem jeden z posłów PiS.

Ferment w PiS po słowach Kowalskiego. Poszło o Unię Europejską

Jednocześnie w samej formacji Kaczyńskiego mają miejsce tarcia o to, jaką taktykę przyjąć wobec Brauna. – Nie będzie koalicji z kimś, kto postuluje wyjście z NATO, UE i sojusz z Rosją – deklarują politycy PiS w rozmowie z WP.

W tym czasie pojawia się jednak wypowiedź Janusza Kowalskiego, która wywołała w partii prawdziwy ferment i – jak czytamy – irytację tych, którzy postulują zwrot ku centrum, a nie ściganie się na radykalizm z Braunem. Kowalski stwierdził bowiem, że należy rozpocząć debatę o tym, czy Polska powinna opuścić Unię Europejską. – Dopuszczam możliwość, że Polska opuści UE – przyznał, oceniając że Wspólnota działa na szkodę Polski. Wypowiedź posła PiS została niemal natychmiast podchwycona przez polityków obozu władzy.

Szybko zaczęli się więc od niej odcinać niektórzy politycy PiS. "Polska znajduje się w strategicznie niebezpiecznym położeniu. Postulowanie opuszczenia Unii Europejskiej w obecnych warunkach to bardzo zły pomysł. Dyskusja o tym także w tej chwili nie ma podstaw" – stwierdził poseł Krzysztof Szczucki, uważany za stronnika Mateusza Morawieckiego.

Braun "będzie tylko rosnąć"

WP ocenia, że PiS zderza się ze ścianą, a sam Grzegorz Braun jawi się tej partii jako koszmar senny. Przywołuje tu wypowiedź szefa OGB Łukasza Pawłowskiego, który podkreślił, że Korona to dla wielu prawdziwa alt-prawica. – Alternatywa nie tylko wobec PiS-u, ale też Konfederacji, która zadomowiła się w "systemie" i dobrze się w nim odnalazła. Dla zwolenników Brauna Mentzen to polityk centrowy. Bosak jest wicemarszałkiem Sejmu. A Braun jest poza systemem. I będzie tylko rosnąć – przewidywał, wskazując że to właśnie Korona zbiera dziś głosy sprzeciwu.

