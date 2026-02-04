"Będę walczył do końca". Andruszkiewicz wydał oświadczenie

W środę rano zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz opublikował oświadczenie, w którym przypomniał o prowadzonym od 12 lat postępowaniu dotyczącym sfałszowania podpisów pod listami wyborczymi z 2014 roku w województwie podlaskim. W ostatnich latach, jak podkreślił, część mainstreamowych mediów insynuuje jego zaangażowanie w tę sprawę. "Przez cały ten czas nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych dowodów na potwierdzenie tej fałszywej tezy. Dla mnie, jako osoby publicznej, która przez lata zyskiwała coraz wyższe poparcie wyborców, a aktualnie ma zaszczyt współpracować z Prezydentem RP, jest to sytuacja niezwykle trudna i krzywdząca" – przyznał.

"Andruszkiewicz zwrócił uwagę, że przez lata intensywnych działań prokuratury nie usłyszał żadnych konkretnych zarzutów. Dopiero teraz w sprawie nastąpił nieoczekiwany zwrot. "Nagle jednak, po dwunastu latach od wydarzeń, zdecydowano się na wezwanie mnie do prokuratury w charakterze podejrzanego" – przekazał.

Nagły zwrot ws. Andruszkiewicza. Polityk wydał oświadczenie

"Od początku postępowania pozostaję do pełnej dyspozycji prokuratury. Stawiałem się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie – niezależnie od tego, kto w danym okresie kierował prokuraturą. Wielokrotnie pobierano ode mnie próbki pisma i uczestniczyłem we wszystkich czynnościach, o które mnie proszono, w żaden sposób nie opóźniając śledztwa. Robiłem to dlatego, że nie mam nic do ukrycia i od samego początku wiedziałem, że jestem niewinny. Przez lata w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o kolejnych opiniach grafologicznych, z których jasno wynikało, że nie mam związku z procederem fałszowania podpisów. Pomimo intensywnego i wieloletniego postępowania nie znaleziono żadnych obiektywnych dowodów, które potwierdzałyby moją winę. Jeszcze w 2025 roku media informowały, że po 11 latach śledztwa prokuratura stwierdziła iż 'nie ma podstaw do postawienia mi zarzutów'" – napisał Andruszkiewicz, pytając jednocześnie, czy nagle coś się zmieniło.

Polityk przyznał, iż po tylu latach życia pod ciężarem publicznych insynuacji i medialnej presji, decyzja o wezwaniu go w charakterze podejrzanego jest dla niego oczywistym aktem politycznej zemsty za jego zaangażowanie. Zdaniem Andruszkiewicza, wpisuje się ona również, "w szerszy plan nieustannych ataków obecnego układu rządzącego na Kancelarię Prezydenta RP".

"Jednocześnie chcę jasno podkreślić: podobnie jak do tej pory pozostaję do pełnej dyspozycji wymiaru sprawiedliwości. Może naiwnie – zwłaszcza w aktualnych okolicznościach bezprecedensowego niszczenia państwa prawa i prześladowania opozycji – ale liczę na rzetelne i uczciwe postępowanie, które pozwoli w sposób spokojny, obiektywny i oparty na faktach wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy" – czytamy w oświadczeniu.

Andruszkiewicz: Prawda zawsze w końcu zwycięża

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP zapewnił, że jego działalność publiczna – od pierwszych lat aktywności społecznej, przez wieloletnią pracę parlamentarną i rządową, aż po dzisiejszą współpracę z Prezydentem Rzeczypospolitej – zawsze wynikała z przekonania o potrzebie służby państwu i odpowiedzialności za sprawy publiczne. Insynuacje, z którymi obecnie się mierzy, wskazał, są sprzeczne z prawdą oraz z całym dorobkiem jego życia publicznego.

Kończąc, Andruszkiewicz zaznaczył, iż wierzy, że w tej sprawie ostatecznie zwycięży prawda, a nie polityczna nagonka i medialna presja ludzi, którzy chcą wyeliminować jego środowisko polityczne z życia publicznego. "Polska potrzebuje wymiaru sprawiedliwości wolnego od nacisków i uprzedzeń – takiego, który opiera się wyłącznie na dowodach i zasadach państwa prawa. Prawda – nawet jeśli czasem na swój moment musi poczekać – zawsze w końcu zwycięża. Ja będę o nią walczył do końca. Jak zawsze" – podsumował.

Czytaj też:

"Wydarzył się cud". Nagła zmiana w postępowaniu wobec współpracownika prezydentaCzytaj też:

Sprawa Czarzastego na posiedzeniu RBN. "Odradzam panu prezydentowi"Czytaj też:

Dlaczego prezydent blokuje awanse w służbach? W tle głośna sprawa księdza