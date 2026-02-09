Akcja policji. Pseudokibice zatrzymani podczas "ustawki"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o 13 zatrzymanych przez policję pseudokibiców dwóch znanych pomorskich klubów podczas „ustawki”. „Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo pomorska Policja” – dodał we wpisie na platformie X.

Z kolei pomorska Policja poinformowała, że dzisiaj przed godz. 20:00 w Kościerzynie doszło do starcia pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich.

„Policjanci niezwłocznie podjęli działania i do tej chwili zatrzymanych zostało już 13 osób. Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy, wdrożono m.in. działania blokadowe. Zatrzymania pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu są kwestią czasu” – czytamy w serwisie X.

RMF FM poinformowało, że do hali sportowej, w której trening MMA mieli pseudokibice Kaszubi Kościerzyna sympatyzujący z Arką Gdynia, wtargnęli pseudokibice Lechii Gdańsk.

Z ustaleń rozgłośni wynika, że udział w bójce wzięło kilkadziesiąt osób. „Bili się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu” – czytamy.

Policja wprowadziła blokady dróg. Zabezpieczany jest również monitoring oraz przesłuchiwani są świadkowie.

