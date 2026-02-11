Kontrowersje wokół marki Nawrocky. Spółka wydała oświadczenie

Marka Nowrocky to firma sprzedająca odzież i gadżety (koszulki, bluzy, czapki, kubki itp.) z charakterystycznym, biało-czerwonym logo, które nawiązuje do nazwiska Karola Nawrockiego. Logo kojarzone jest też z filmową postacią Rocky'ego.

Prezydent wielokrotnie pojawiał się publicznie w ubraniach tej marki, m.in. podczas spotkań z olimpijczykami czy na siłowni – co przyciągnęło uwagę mediów i opinii publicznej. Pojawiły się pytania o granice między działalnością prywatną a promocją osoby piastującej najwyższy urząd w państwie.

Zdjęcia Nawrockiego w ubraniach tej firmy są dostępne na jego profilach w mediach społecznościowych.

Afera wokół marki Nawrocky. Firma odpowiada na zarzuty

Prezes spółki Nowrocky Maciej Bartasun wydał oficjalne oświadczenie, w którym podkreślił, że firma i sklep internetowy są prywatną inicjatywą osób fizycznych, a biznes nie jest autoryzowany ani powiązany z Kancelarią Prezydenta czy Karolem Nawrockim w sensie marketingowym lub finansowym.

Bartasun zaznaczył w rozmowie z Onetem, że relacje spółki z osobami trzecimi mają charakter "prywatnoprawny" i są zgodne z przepisami.

Wykorzystywanie zdjęć prezydenta, powiązania rodzinne i własność znaku

Firma wykorzystywała w promocji zdjęcia Karola Nawrockiego wykonane przez fotografów Kancelarii Prezydenta, co wywołało dodatkowe pytania o legalność takich działań. W odpowiedzi większość fotografii została usunięta z profili społecznościowych marki, a spółka zapowiedziała, że w razie potrzeby zwróci się o zgodę na dalsze rozpowszechnianie materiałów.

Logo marki Nowrocky zostało zastrzeżone jako znak towarowy przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta, co również budziło dodatkowe kontrowersje. Prezes firmy nie odpowiedział wprost na pytania dotyczące umowy z Niną Nawrocką i zasad korzystania ze znaku.

