Wysłuchanie Polski w PE. Timmermans: Systematyczne zagrożenie praworządności nadal istnieje

– Muszę państwa poinformować, że niestety, do dzisiaj żadne z obaw Komisji, wyrażone w jej uzasadnionej propozycji, nie zostały rozwiązane przez stronę polską. Systematyczne zagrożenie praworządności nadal istnieje – mówił podczas wysłuchania Polski Timmermas.

Wiceszef KE odniósł się także do wniosku Zbigniewa Ziobry do polskiego Trybunały Konstytucyjnego – przypomnijmy, że pod koniec października minister sprawiedliwości skierował do TK zapytanie dotyczące zgodności art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu UE z polską konstytucją.

– Prokurator generalny i minister sprawiedliwości poprosił Trybunał Konstytucyjny o decyzję ws. niekonstytucyjności decyzji TSUE, w odniesieniu do stanu i organizacji polskiego sytemu sądowego. Ten wniosek ministra sprawiedliwości podważa podstawy istnienia Unii Europejskiej – komentował Timmermans.

Polityk zwrócił się też do tych, którzy krytykują działania KE w stosunku do Polski, tłumacząc, że intencją organów UE jest zadbanie o niezależność polskiego systemu sprawiedliwości. Jak mówił dalej Timmermans, źródłem jego optymizmu jest stosunek Polaków do Unii Europejskiej, gdyż większość polskiego społeczeństwa chce być częścią Wspólnoty.

Wysłuchanie Polski przed TSUE

W piątek, w Luksemburgu odbyła się dzisiaj rozprawa w sprawie środków tymczasowych zawieszających ustawę o SN. Nie ma ryzyka powstania nieodwracalnej szkody – przekonywał przedstawiciel polskiego rządu, mierząc się z argumentami Komisji Europejskiej, która oskarża Polskę o naruszenie zasady nieusuwalności sędziów.

