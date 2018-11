Dziennikarka TVN z piwem i przy płonącej swastyce. "Urodziny Hitlera zmieniły się w libację alkoholową"

Jak donosi portal, ujawnione dziś zdjęcia zostały wykonane po "oficjalnej" części imprezy określanej jako "urodziny Hitlera". Na jednej z fotografii dziennikarka TVN Anna Sobolewska pije piwo, na innym widzimy ją pozującą w towarzystwie redakcyjnego kolegi Piotra Wacowskiego i innych osób przy płonącej swastyce.

Wpolityce.pl powołując się na zeznania Mateusza S. oraz własne ustalenia, z których ma wynikać, że dziennikarka wcale nie musiała już pozować do zdjęć, bo zostały one wykonane w momencie, w którym ekipa "Supewizjera" dysponowała już najważniejszymi nagraniami.

"Podobnie, jak w przypadku Piotra Wacowskiego - operatora, którego zdjęcie opublikowaliśmy w ubiegłym tygodniu, nikt z uczestników leśnej przebieranki nie naciskał na Wacowskiego i Sobolewską, by ci czynnie uczestniczyli w maskaradzie. Mało tego, nie wszyscy uczestnicy ustawiali się do „pamiątkowego” zdjęcia" – pisze autor artykułu. Wątpliwości dziennikarza budzi również fakt, że impreza nie była nagrywana jedynie przez dziennikarzy, ale także samych uczestników wydarzenia. Według informacji wPolityce.pl, prokuratura zabezpieczyła już te nagrania oraz zdjęcia.

To jednak nie wszystkie nowe informacje. Z ustaleń śledczych oraz portalu wynika, że "urodziny Hitlera" szybko zmieniły się w libację alkoholową. Organizator imprezy Mateusz S. miał zeznać, że spożycie alkoholu było tak duże, że nie pamięta wielu faktów. "Inny z uczestników, który został już skazany na neonazistowskie popisy w lesie pod Wodzisławiem Śląskim stwierdził, że Piotr Wacowski „wlewał” w niego alkohol i miał podjudzać go do działań przestępczych skierowanych przeciwko emigrantom" – czytamy.

Urodziny Hitlera to ustawka?

W styczniu w "Superwizjerze" TVN wyemitowano głośny reportaż na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Dziennikarze nagrali ukrytą kamerą imprezę z okazji 128. urodzin przywódcy III Rzeszy, którą zorganizowano w lesie pod Wodzisławiem Śląskim.

Niedawno portal wPolityce poinformował o zeznaniach Mateusza S., organizatora imprezy, z których ma wynikać, że "urodziny Hitlera" zostały zamówione i zapłacono za nie 20 tys. zł. Warunkiem zapłaty miał być udział w wydarzeniu kobiety, według wPolityce – współautorki reportażu.

Stacja TVN odrzuciła wszystkie zarzuty o "ustawkę" i zapowiedziała wytoczenie procesu portalowi i tygodnikowi "Sieci".