Goście od rozwałki

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Duch "Zabójczej broni" unosi się nad "Ekipą wyburzeniową", bo to rozrywka wedle wzorców, które rządziły komediami akcji lat 80. i 90.

Dwóch niedobranych gliniarzy, zdecydowanie przesadne, ale brawurowo zrealizowane sceny akcji, błyskotliwe dialogi plus humor. Formułę tę do perfekcji doprowadził Shane Black nie tylko serią "Zabójcza broń", lecz także takimi filmami, jak "Kiss Kiss Bang Bang" czy "The Nice Guys".