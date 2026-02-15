Ostatni triumf Armaniego
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Ostatni triumf Armaniego

Dodano: 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortinie d’Ampezzo 2026. Olimpijska reprezentacja Polski
Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortinie d’Ampezzo 2026. Olimpijska reprezentacja Polski Źródło: PAP / Paweł Skraba
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Nie mamy dobrych wspomnień po Mongołach, ale trudno nie przyznać, że trzyosobowa ekipa Mongolii miała najlepsze stroje na otwarciu igrzysk olimpijskich w Cortina d’Ampezzo.

Mongolski strój nawiązywał do XIII-wiecznego ubrania dworskiego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także