Ministrowie podsumują trzy lata rządów PiS

Akcja ma przybrać różne formy i potrwa do piątku. Według rozmówców "Rz", sobotnia konwencja i zapowiedziane konferencje ministrów mają być początkiem szerszego planu komunikacyjnego i merytorycznego rządu. “Stabilny rozwój w bezpiecznym, solidarnym państwie” – to hasło, które podsumowuje ten plan. O szczegółach podsumowań będą informowały poszczególne resorty.

– Po tych trzech latach, gdy przeprowadziliśmy gruntowny remont naszego domu, jest teraz czas na spokój, stabilność. Jesteśmy po trzech latach, po wszystkich zmianach. Chcemy spokojnie rozwijać się gospodarczo. Chcemy ten spokój zaoferować społeczeństwu – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki na konferencji "Praca dla Polski".

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd chce dać ludziom stabilizację. – Jesteśmy obozem politycznym zmiany, która rozumie tez potrzebę stabilności, stabilizacji. Chcemy ją ludziom dać. Chcemy zmniejszyć to napięcie polityczne, nie chcemy żeby te walki polityczne przypominały walki plemienne, żeby ludzie się tak dzielili. Zapraszamy do merytorycznej współpracy również opozycję, do dyskusji na programy. Popełniliśmy błędy, bo tylko ten ich nie popełnia, kto nic nie robi. Jednak jak je popełnimy, to wstajemy, poprawiamy się i idziemy dalej – powiedział.