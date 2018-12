Dworczyk: Media w Polsce są wolne. Czasami wręcz swawolne

Dworczyk zapewnia, że wolności mediów nic w Polsce nie zagraża. Jego zdaniem w naszym kraju jest więcej tej swobody pod tym względem niż w państwach Europy Zachodniej. Polityk wskazał, że w takich sprawach jak choćby kwestia imigracji, w niektórych krajach UE stosowana jest "autocenzura", której w Polsce nie ma.

Wypowiedź Dworczyka jest pokłosiem listu jaki ambasador USA w Polsce Georgette'a Mosbacher wystosowała do premiera Morawieckiego (informację o nim jako pierwsze podało DoRzeczy.pl). Ambasador wskazywała w nim co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications. Informacja o piśmie wywołała prawdziwą burzę.

Szef kancelarii premiera przekonuje teraz, że to nie Kancelaria ujawniła treść listu. "Ten list moim zdaniem nie powinien ujrzeć światła dziennego" – twierdzi polityk.

Dworczyk podkreślił, że same relacje Polski i USA są nadal bardzo dobre. Świadczyć ma o tym m.in. zgoda Departamentu Stanu na zakup przez Polskę zestawów rakietowych Himers. "Żyjemy informacjami, które nijak mają się do rzeczywistości. Nasze relacje ulegają zacieśnianiu i wzmacnianiu" – zapewnił Dworczyk.