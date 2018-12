"Nie wykluczam". Zaskakująca deklaracja polityczna Giertycha

– Nie planuję tworzyć żadnej nowej partii. Nie wykluczam startu w wyborach do Senatu w przyszłym roku. Będę zabiegał o poparcie partii opozycyjnych. Zobaczymy, jeszcze jest rok – powiedział Giertych w programie "Kropka nad i". Giertych przypomniał, że o mandat senatora ubiegał w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, jednak wówczas nie udało mu się dostać do Senatu. – Nie poparła mnie Nowoczesna, głosy się rozbiły – stwierdził.

Mecenas odniósł się także do kwestii skierowania przez NBP wniosków ws. tymczasowego zabezpieczenia konkretnych materiałów medialnych na czas zapowiadanych dopiero procesów o ochronę dóbr osobistych przeciwko prasie. Chodzi o teksty sugerujące, że prezes NBP Adam Glapiński ma związek z aferą wokół KNF. Zabezpieczenie miałoby polegać na sądowym nakazaniu mediom usunięcia artykułów łączących NBP z aferą wokół Marka Ch. – Nie ma najmniejszych szans w sądzie, żeby coś takiego się utrzymało, bo byłoby to sprzeczne z konstytucyjną zasadą, która wprowadza w Polsce wolność słowa i jeżeli mówimy o aferze korupcyjnej, to oczywiście, że media mają prawo o tym pisać i próba zablokowania tego pisania przyniesie odwrotne skutki od zamierzonych. Jestem przeświadczony, że ktokolwiek podpowiedział prezesowi Glapińskiemu, nie zrobił dobrej roboty – ocenił Roman Giertych.