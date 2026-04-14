Nadciągają nowe opłaty dla właścicieli psów i kotów. "Za każdym razem trzeba będzie zapłacić 50 zł"

Rząd zamierza nałożyć na Polaków kolejną regulację. Tym razem chodzi o utworzenie przymusowego rejestru psów i kotów. 24 lutego rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Jego uruchomienie i funkcjonowanie przez 10 lat ma kosztować podatników ponad 130 mln złotych. W teorii system ma pomóc w rozwiązaniu problemu bezdomności zwierząt w Polsce.

W sieci jest już opublikowany "kompletny, aktualny przewodnik po projekcie ustawy KROPiK: zakres obowiązku, terminy, kary, praktyczne wytyczne dla właścicieli i schronisk oraz porównanie standardowych mikroczipów z Thermochipem".

Absurdalne koszty. Bazy danych zostaną wyrzucone?

W Polsce od lat istnieją jednak bazy zaczipowanych zwierząt. Tymczasem rządowy projekt zakłada rezygnację z istniejących baz danych. Rząd chce odrzucić zarówno zebrane dane osobowe, jak również funkcjonujące systemy informatyczne. Na sam system IT rząd chce przekazać 38,5 mln zł.

Bartosz Mackiewicz, prezes zarządu Fundacji SAFE-ANIMAL, która prowadzi taki rejestr, stwierdza, że jego fundacja prowadzi tę bazę od 20 lat. – Pieniądze zostaną wydane z budżetu Ministerstwa Rolnictwa, na budowanie od zera systemu, który tak naprawdę już istnieje, który można bardzo małym kosztem zaadaptować – tłumaczy w rozmowie z portalem Zero.

Mackiewicz wskazuje, że baza fundacji skupia ok. 5,5 tys. lekarzy weterynarii, 240 urzędów miast. – Na 210 działających w Polsce schronisk aż 202 mają podpisaną umowę z SAFE-ANIMAL – mówi.

Jak dodaje, działalność fundacji jest prowadzona głównie nieodpłatnie. – 95 proc. wszystkich rekordów, które wpływają do SAFE-ANIMAL, to są wpisy zarejestrowane właśnie dzięki bezkosztowej współpracy z lekarzami czy schroniskom dla bezdomnych zwierząt – tłumaczy.

Nowe opłaty dla właścicieli psów i kotow

Ile jednak zapłacą właściciele zwierząt? Czipowanie psów i kotów będzie odpłatne i wyniesie 50 zł, do tego kolejne 50 zł trzeba będzie zapłacić za umieszczenie informacji o pupil w rejestrze. To jednak nie koniec. 50 zł będzie kosztować każda zmiana wpisu w przyszłości (50 zł trzeba będzie zapłacić za każdym razem przy okazji wpisania informacji o każdym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zmianie adresu, ubezpłodnienie psa itd.).

Mackiewicz dodaje, że rząd buduje system represyjny, gdyż za brak zaczipowania zwierzęcia przewidziana ma być kara do 10 tys. zł.

