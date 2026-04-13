Politycy KO murem za Lenzem. "Mijają się z prawda"

Nie cichną głosy na temat zabiegu wykonanego w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim krewnemu senatora Tomasza Lenza. Przypomnijmy, że według ustaleń Wirtualnej Polski został on przeprowadzony poza kolejką i bez wymaganej dokumentacji. Polityk i jego żona wydali wspólne oświadczenie, w którym zarzucili autorom publikacji kłamstwa i insynuacje. Przekonują ponadto, że posiadają dokumentację, w tym podpisaną przez siebie zgodę na zabieg. – Dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ oraz Izba Lekarska w Toruniu. Natomiast dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał. W związku z tym kierujemy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim – oświadczył Lenz.

Dokumentacja z zabiegu krewnego senatora Lenza. Oto, co lekarza przedstawił NFZ

W obronie polityka Koalicji Obywatelskiej murem stają jego koledzy z partii, którzy podkreślają, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, czego potwierdzeniem jest cała dokumentacja z zabiegu. Tymczasem, jak podkreśla Wirtualna Polska, mijają się oni z prawdą.

Według portalu, chirurg wykonujący zabieg krewnego senatora rzeczywiście miał przedstawić pewne dokumenty już po publikacji reportażu, jednak zamiast wersji elektronicznej kontrolerom z NFZ przedstawił jednak wersję papierową, w dodatku z pieczątką poradni chirurgicznej, a nie szpitala. Co znaczące, w dniu w którym doszło do zabiegu, wspomniana poradnia była zamknięta, a lekarz ten w ogóle tam nie pracuje.

"Takiego świadczenia NFZ rozliczyć szpitalowi nie może"

Ustalenia dziennikarzy potwierdza ponownie szpital, podkreślając, że procedura wykonania zabiegu nie została odnotowana w systemie informatycznym.

Na tym jednak nie koniec. "NFZ w wystąpieniu pokontrolnym stwierdza, że zabieg krewnego Lenza odbył się poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Takiego świadczenia NFZ rozliczyć szpitalowi nie może" – czytamy. Dla placówki oznacza to zatem poważne problemy.

