Protest przed domem premiera. Tusk wskazuje na Kaczyńskiego

"Pikieta na placu zabaw dla dzieci pod oknami mojego rodzinnego mieszkania pod moją nieobecność to szczyt odwagi. Nawrocki i Kaczyński są pewnie dumni z bohaterskiej akcji swoich ludzi" – napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Pikieta w Sopocie rozpoczęła się około godziny 17 i uczestniczyło w niej ponad 50 osób. – Do tej pory nie zarejestrowaliśmy żadnej niebezpiecznej sytuacji. Zgromadzenie przebiega spokojnie – poinformował w rozmowie z Onetem przed godz. 18 rzecznik sopockiej policji Radosław Jaśkiewicz.

Jeden z polityków PiS w rozmowie z serwisem zapewnia, że partia nie organizuje protestu, a pikieta ma charakter oddolny.

PiS poniżej 20 proc. Oto, jak chcą głosować Polacy

Z danych CBOS wynika, że w badaniu przeprowadzonym w dniach 4–6 maja Koalicja Obywatelska mogła liczyć na 30,8 proc. poparcia. To spadek o 1,2 pkt proc. wobec poprzedniego pomiaru z 13–15 kwietnia, kiedy ugrupowanie uzyskało 32 proc. Formacja Tuska wygrywa w sondażu, jednak żaden z jej koalicjantów nie przekracza progu wyborczego.

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało natomiast wzrost poparcia do 19,6 proc. w maju (z 18,2 proc. w kwietniu), czyli o 1,4 pkt proc. Mimo poprawy notowań partia Jarosława Kaczyńskiego nadal traci do KO 11,2 pkt proc.; miesiąc wcześniej różnica wynosiła 13,8 pkt proc.

Największy wzrost wśród głównych ugrupowań zanotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość. Formacja zwiększyła poparcie z 13 proc. w kwietniu do 15,3 proc. w maju, zyskując 2,3 pkt proc. Z kolei pogorszenie notowań odnotowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie uzyskało w maju 8,1 proc. poparcia wobec 8,7 proc. w połowie kwietnia.

Spadek poparcia odnotowały natomiast mniejsze ugrupowania lewicowe. Nowa Lewica uzyskała w maju 4,7 proc., wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej. Partia Razem spadła z 4,9 proc. do 3 proc. Pod progiem wyborczym pozostają także PSL oraz Polska 2050.

