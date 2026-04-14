Szczepkowska do Nawrockiego: Jak tam rezydencie?

Prezydent USA opublikował na platformie Truth Social grafikę, w której on sam występuje w roli Jezusa uzdrawiającego chorego. Donald Trump zrobił to krótko po tym, ja ostro skrytykował papieża Leona XIV. Po kilku godzinach i fali oburzenia zdjęcie zniknęło z profilu amerykańskiego prezydenta. Jednocześnie narasta konflikt między Watykanem a USA. Chodzi o odmienne podejście do wojny na Bliskim Wschodzie.

Zachowanie przywódcy USA, aktorka Joanna Szczepkowska postanowiła wykorzystać do krytyki prezydenta RP. Szczepkowska znana jest z ogromnej niechęci do Karola Nawrockiego. Teraz zwróciła się do przywódcy per "rezydencie".

"Jak tam rezydencie? Będzie ostry telefon do przyjaciela w obronie świętej wiary? Będzie łajanie za zdradę wartości? Będzie przywołanie do porządku? Czy raczej mamy się spodziewać podobnych obrazków osoby rezydenta?" – pyta w swoim wpisie Szczepkowska, nawiązując do prezydenta Karola Nawrockiego.

"Uzależnianie nas, Polaków, od zaburzonego człowieka, uleganie jego wskazówkom, jest działaniem na szkodę ojczyzny. To właśnie robi Nawrocki. Tu nie pomogą gładkie słowa o tym, że w wielu sprawach się różnimy z prezydentem USA, albo, że to taki jego zabawny rys, urok taki, że Chrystusa udaje. Tu jest konieczne budowanie siły poza Trumpem. Kto tego nie rozumie, szkodzi" – komentuje.

Szczepkowska czeka na koniec prezydentury Nawrockiego

Następnie Joanna Szczepkowska odniosła się do niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech. "Węgrzy szaleją z radości po uwolnieniu się od Orbana. Ta radość nam się słusznie udziela, bo to być może początek końca tego, co nam też ciąży. Początek końca prawicowej międzynarodówki. Najpóźniej za cztery lata będziemy tak szaleli uwalniając się już od Nawrockiego. Ale to najpóźniej. Chyba że się nawróci" – podsumowała.

