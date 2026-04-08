"To jest po prostu skandal". Konfederacja reaguje na głośną publikację

We wtorek Wirtualna Polska ujawniła, że osoba z rodziny senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza została bez kolejki i wymaganej dokumentacji poddana zabiegowi chirurgicznemu, co może wskazywać na funkcjonowanie nieformalnych praktyk umożliwiających uprzywilejowany dostęp do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia. Kolejne publikacje wskazywały wprost, że chodzi o syna polityka.

Do zdarzenia miało dojść 15 marca w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Dyrektor placówki Mariusz Trojanowski przyznał w rozmowie z WP, że zabiegu nie można rozliczyć w ramach NFZ. Nie wiadomo więc, kto za to zapłaci. W szpitalu wszczęto postępowanie wyjaśniające.

Konfederacja grzmi ws. sprawy Lenza. "Skandal"

Konfederacja, komentując bulwersującą sprawę, stwierdziła we wpisie na platformie X, że „to jest po prostu SKANDAL”.

„Poza kolejnością, bez wymaganej dokumentacji i zgody na zabieg, z pominięciem izby przyjęć – w taki sposób syn senatora KO, Tomasza Lenza, dostał się na operację w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim!” – czytamy we wpisie.

Konfederacja podkreśliła, że „w procedurę zaangażowani byli lekarze pełniący w tym czasie dyżury, w tym anestezjolog, który opuścił oddział intensywnej terapii”. „Szpital nie posiada pełnej dokumentacji medycznej ani ewidencji użytych leków, co uniemożliwia rozliczenie zabiegu i ocenę jego przebiegu. Dyrekcja placówki wszczęła postępowanie wyjaśniające i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. W sprawie pojawia się również wątek obecności lekarza i konsula honorowego Tunezji, powiązanego towarzysko i politycznie z senatorem” – relacjonuje ugrupowanie.

„Kolejny raz widać, że w Polsce rządzonej przez Tuska są równi i równiejsi. Jak się ma znajomości, to można załatwić operację poza kolejką i bez jakiejkolwiek formalnej procedury ściągając lekarzy z dyżuru, jak zrobił to senator KO” – podkreśliła Konfederacja.

Dodano, że „to kolejny z wielu przykładów patologii rozwijających się pod rządami koalicji Tuska”.

„Bezczelność tej sytuacji jest tym większa, że Polacy czekają w coraz dłuższych kolejkach na zabiegi, a NFZ zmaga się z rekordową dziurą budżetową. W tym czasie politycy KO po znajomości załatwiają członkom swoich rodzin operacje w publicznych szpitalach” – czytamy.

