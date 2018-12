Prezydent Duda: Nie pozwolę, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo

– Proszę się nie martwić. Dopóki pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo. Bo zbyt wielką mamy w nim tradycję, choćby tego święta świętej Barbary, waszej Barbórki, której zwyczaje wpisane są na listę naszego dziedzictwa kulturowego – mówił prezydent podczas Barbórki w Brzeszczach.

– Przede wszystkim jesteście państwo branżą absolutnie strategiczną, która – jak wspomniałem – stanowi fundament naszej gospodarki. Musi być zachowana, aczkolwiek musi być też unowocześniana i reformowana. To wielkie zadanie, żeby robić to w jak najbardziej mądry sposób, pragmatyczny sposób, działając tak żeby z jednej strony zabezpieczyć interesy pracowników ich rodzin, ale z drugiej strony także realizować to w sposób jak najbardziej ekonomiczny, opłacalny i także bezpieczny dla środowiska – dodał Andrzej Duda.

Tradycyjny Dzień Górnika obchodzony jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. Barbórka została 10 lipca br. wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Trwają też starania o wpisanie święta na międzynarodową listę UNESCO.

