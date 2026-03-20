Joanna Mucha ma dość. Podjęła radykalną decyzję

Minął miesiąc odkąd Joanna Mucha podjęła decyzję o odejściu z Polski 2050. Od tamtej pory pozostawała posłanką niezrzeszoną. Kiedy w piątek na antenie TOK FM została zapytana o swoje plany polityczne na najbliższą przyszłość, polityk zaskoczyła odpowiedzią.

Joanna Mucha chce odejść z polityki

– Nie mam w tej chwili żadnych planów politycznych. Raczej myślę o tym, że z końcem tej kadencji nastąpi też koniec mojej działalności politycznej – odparła. Mucha wyjaśniła, że powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że nie odnajduję na polskiej scenie politycznej. – Nie ma w tej chwili żadnej partii, z którą chciałabym się związać, która mówiłaby to, co ja bym chciała mówić i będę mówić, czy też już mówię za pośrednictwem moich mediów społecznościowych – wyjaśniła.

Posłanka wskazywała jednocześnie, że sama również nie będzie tworzyła nowej partii, ponieważ trzecia inicjatywa centrowa na polskiej scenie politycznej to "coś zupełnie bez sensu".

– Zawsze mówiłam, że chcę zbudować projekt radykalnie centrowy, projekt, który rzeczywiście będzie miejscem spotkania, miejscem depolaryzacji. Natomiast dzisiaj tego nie ma. Jest za to dziecinna polaryzacja, bo mamy do czynienia z czymś takim, że albo PiS, albo Konfederację rzuca piłeczkę i wszyscy za tą piłeczką biegną. Czyli jak zaczynają mówić o hordach na zachodniej granicy, to wszyscy mówią: Nie, nie, nie ma żadnych hord. A nie o naszych tematach. To jest po prostu nie do wytrzymania dla normalnego człowieka – podsumowała.

Kim jest Joanna Mucha?

Przypomnijmy, że Joanna Mucha zasiada w Sejmie nieprzerwanie od 2007 roku. Do 2021 roku była związana z Platformą Obywatelską. Wtedy właśnie podjęła decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii i związaniu się z tworzonym przez Szymona Hołownię ruchem Polska 2050. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała mandat startując do Sejmu z list Trzeciej Drogi (Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego). W powołanym po wyborach rządzie Donalda Tuska była wiceministrem edukacji. Funkcję tę przestała pełnić w czerwcu ubiegłego roku.

W okresie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej Mucha była ministrem sportu i turystyki.

