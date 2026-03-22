Wzmacniać współpracę

Polish-Hungarian-American Leadership Summit (PHALS) rozwinął ideę Polish-American Leadership Summit zorganizowanego w 2018 r. na Florydzie w USA. Tegoroczna edycja zgromadziła liderów biznesu, polityki, samorządów i mediów, którzy przez trzy dni rozmawiali m.in. o polityce, gospodarce, inwestycjach, a także kulturze czy suwerenności. – Inicjatywa z 2018 r. była dużym sukcesem i naszym celem było kontynuowanie jej z udziałem kolejnych krajów Trójmorza. W tych trudnych czasach ważna jest współzależność i my tę współzależność, również dzięki takim spotkaniom, budujemy – mówił Michał M. Lisiecki, wydawca tygodników "Do Rzeczy" i "Wprost" oraz twórca PMPG Polskie Media SA.

Toast za bratanków

Forum otworzyła sesja powitalna z udziałem m.in. ambasadora Węgier Istvána Íjgyártó, marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, Michała M. Lisieckiego i redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego. Z okazji Węgierskiego Święta Narodowego, które przypada 15 marca jako upamiętnienie rewolucji węgierskiej z 1848 r., wzniesiono wspólny toast.