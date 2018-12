Lisicki: Prezydent Polski powinien pochylić się nad sytuacją we Francji

Zdaniem Pawła Lisickiego, kraje europejskie nie są traktowane tak samo. Redaktor naczelny "Do Rzeczy" zasugerował, że prezydent Andrzej Duda powinien wykorzystać sytuację masowych protestów we Francji, aby niejako zrewanżować się przywódcy tego państwa, który niejednokrotnie krytykował stan polskiej demokracji. – Silny może więcej – zauważył Lisicki.

– W Polsce nie dochodziło do masowych protestów, nie byli zatrzymywani na masową skalę ludzie, policja nie używała gazu łzawiącego, a mimo to prezydent Macron na temat sytuacji w Polsce wypowiadał się nieustannie – zauważył publicysta.

Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" skomentował też aferę VAT oraz doniesienia portalu TVP Info. Portal ujawnił dokumenty, z których wynika, że przedsiębiorcy już od 2008 roku alarmowali o masowej skali wyłudzania podatku VAT. Instytucje podległe rządzącej koalicji PO-PSL nie reagowały na te informacje.

– Zmiana przepisów nie wzięła się znikąd, tylko stała za nią pewna konkretna osoba i konkretne interesy. Czy stało za tym zwykłe niechlujstwo i błąd, czy też za tym kryła się inna sprawa – w domyśle korupcja – od tego jest właśnie komisja – zaznaczył Paweł Lisicki. – Nie jest rzeczą normalną, aby ustawa była pisana przez osoby do tego niepowołane i to jeszcze w tak oczywisty sposób. Sytuacja, kiedy urzędnik się temu przeciwstawia i próbuje to zmienić, to urzędnik zostaje odwołany – a prace nad ustawą postępują zgodnie z tym, co chce grupa prywatnego interesu, jest to rzecz z punktu widzenia interesu publicznego niedopuszczalna – dodał publicysta, nawiązując do zeznań byłej wiceminister Elżbiety Chojny-Duch. Przed sejmową komisją śledczą. ds. VAT zeznała, że obecność lobbystów w resorcie finansów w czasie rządów PO-PSL i nie była niczym nadzwyczajnym.