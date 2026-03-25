Borowski ma iść z kraty. Jest reakcja Żurka

W styczniu Borowski usłyszał wyrok pół roku pozbawienia wolności za znieważenie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Chodzi o wypowiedź na antenie Telewizji Republika. – Widzimy mecenasa – jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował – który z przestępcami współpracuje – stwierdził Borowski. Opozycjonista został zobowiązany do przeproszenia Giertycha, jednak tego nie zrobił. – Sąd stwierdził, że miałem okazję przeprosić, nie skorzystałem z tego – mówił we wtorek Adam Borowski. – Prokurator wnioskował o zawieszenie kary, sąd pozostał nieugięty – przekazał po wyjściu z sali sądowej.

Teraz Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli zdecydował, że Adam Borowski może odbywać karę więzienia. Opozycjonista jest po udarze, choruje na nowotwór, ma 70 lat. Sam Borowski nie kryje sprzeciwu wobec wyroku. Podkreśla, że nie zamierza przepraszać i uważa orzeczenie za niesprawiedliwe. Jeszcze przed rozprawą zapowiadał, że w przypadku osadzenia w zakładzie karnym podejmie protest głodowy.

Co w całej sytuacji zamierza zrobić Prokurator Generalny? W rozmowie z "Super Expressem" Waldemar Żurek przyznał: – Zbadamy sprawę, muszę się z nią bardziej zapoznać. Przyjrzymy się temu.

Gazeta przypomina, że w styczniu Żurek odniósł do apelu, który wystosowali w sprawie Borowskiego dawni opozycjoniści, w sumie ponad dwadzieścia osób, a wśród nich m.in. Władysław Frasyniuk, Czesław Bielecki czy Zbigniew Bujak. Minister Żurek podkreślał wtedy, że osoba zasłużona tym bardziej powinna dawać przykład: – Każdy w naszym kraju musi przestrzegać prawa. Pamiętajmy, że Adam Borowski po prostu nie chce przeprosić kogoś, kogo obraził i podważył także poważnie zaufanie do tej osoby, które jest potrzebne choćby do wykonywania zawodu adwokata. Nie rozumiem tego uporu i złego przykładu jaki płynie od osoby publicznej do obywateli. I nieważne jak bardzo jest zasłużony czy z jakiego ugrupowania politycznego jest. Niewykonywanie wyroków sądowych wydanych przez legalnych sędziów prowadzi do anarchii.

Prezydent zażądał akt Adama Borowskiego. Będzie ułaskawienie?

Prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do Prokuratora Generalnego o przekazanie akt sprawy Adama Borowskiego. Jak poinformował we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, wniosek o udostępnienie akt został złożony w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki działając na podstawie art. 139 Konstytucji postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego w trybie art. 567 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przedstawienia akt sprawy Pana Adama Borowskiego, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni" – napisał na X.

