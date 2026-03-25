Fałszywi studenci. SG zatrzymała 7 cudzoziemców

O sprawie poinformowano w komunikacie. Funkcjonariusze z Placówki SG w Słubicach zatrzymali kolejnych 7 cudzoziemców, posługujących się fałszywymi zaświadczeniami o podjęciu studiów. Przyznali się do stawianych zarzutów i dobrowolnie poddali karze 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dodatkowo z uwagi na nielegalny pobyt w Polsce, wobec 4 cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu.

"Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Słubicach 23 i 24 marca podczas działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji, skontrolowali kilka mieszkań w Świebodzinie oraz powiecie świebodzińskim, gdzie wylegitymowali i zatrzymali 7 cudzoziemców (3 Hindusów, 3 Kolumbijczyków oraz obywatela Zimbabwe). Cudzoziemcy w wieku od 24 do 33 lat okazali do kontroli dokumenty tożsamości oraz fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów na poznańskich i warszawskich uczelniach wyższych. Część z nich nie posiadała także dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Szybko potwierdzono, że żaden z kontrolowanych mężczyzn nie jest studentem" – informuje SG.

Zatrzymani przyznali się do winny. Przyjęli karę

Wszyscy cudzoziemcy usłyszeli prokuratorskie zarzuty użycia jako autentycznych, podrobionych lub przerobionych dokumentów. Przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali karze 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok.

Wobec trzech Kolumbijczyków i obywatela Zimbabwe, z uwagi na nielegalny pobyt w naszym kraju, wszczęto postępowania zobowiązujące ich do powrotu.

Niedawno, 13 marca, słubiccy strażnicy graniczni zatrzymali 7 obywateli Indii oraz Nepalczyka, którzy także posiadali fałszywe studenckie zaświadczenia. Cudzoziemcy przyznali się do użycia sfałszowanych dokumentów. Czeka ich powrót do krajów pochodzenia, otrzymali także "wilcze bilety" – dwuletnie zakaz ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen.

