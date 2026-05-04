Cimoszewicz o Nawrockim: Niech się poda do dymisji i problem będzie rozwiązany

Prace nad nową ustawą zasadniczą Karol Nawrocki zapowiedział w orędziu po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. Jej projekt ma zostać opracowany do końca jego kadencji, która upływa w 2030 roku. Pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie są już znani.

Tymczasem były premier Włodzimierz Cimoszewicz, uważa, że zmiany w ustawie zasadniczej są niepotrzebne. Przywołuje przy tym przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak powiedział, "konstytucja obowiązuje od 238 lat bez istotnych zmian".

– Świat zmienił się całkowicie, a ona trwa. Stabilność konstytucji to wartość sama w sobie. Tam też zdarzają się ciężkie choroby państwa, a jednak nikt poważnie nie myśli o pracy nad nową konstytucją – powiedział w rozmowie z "Faktem".

Cimoszewicz określił Nawrockiego jako "lokatora Pałacu Namiestnikowskiego". Dodał, że jeśli "on nie chce, żeby nadal było tak jak jest, niech się poda do dymisji i problem będzie rozwiązany". Były polityk SLD wyraził również zdziwienie przystąpieniem do Rady Nowej Konstytucji postaci takich jak Barbara Piwnik, Jacek Majchrowski czy Ryszard Piotrowski.

Rada Nowej Konstytucji

Przypomnijmy, że uroczystość powołania pierwszych członków prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji odbyła się w niedzielę na Zamku Królewskim w Warszawie.

W jej skład weszli: były europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, były marszałek Sejmu Marek Jurek, profesor Anna Łabno, były marszałek Sejmu Józef Zych, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu.

Czytaj też:

Cimoszewicz potrącił rowerzystkę. Zapadł ostateczny wyrok w sprawie