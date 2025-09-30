Nawrocki obiecał to po wyborach. Wkrótce pierwszy krok

O pierwszym kroku na drodze do nowej konstytucji informuje Money.pl.

Rada ds. nowej konstytucji już w listopadzie

Jak wynika z ustaleń portalu, zapowiedziana przez prezydenta rada powinna rozpocząć prace najdalej za półtora miesiąca. "Złożona będzie z kilkunastu osób – przede wszystkim prawników i konstytucjonalistów. To gremium, które ma przygotować zręby nowej ustawy zasadniczej" – czytamy.

Informator serwisu zastrzega, że na pewno nie zacznie ona działać od razu w pełnym składzie. Podkreśla, że wśród doradców prezydenta jest m.in. prof. Dariusz Dudek, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Ktoś taki na pewno by się takiej radzie przydał – wskazuje rozmówca serwisu.

Na razie nie jest jasne, na jaki okres planowane są prace rady oraz kiedy zostaną przedstawione ich efekty. Jak zauważa serwis, od tego zależy przecież czy temat nowej konstytucji stanie się jednym z filarów kampanii PiS przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku czy też temat ten zostanie postawiony dopiero po ewentualnej wygranej PiS. Pewne ma być jedno: że nowa ustawa zasadnicza powinna obowiązywać dopiero po roku 2030, o czym również mówił Nawrocki.

Z rozmów dziennikarzy ze współpracownikami prezydenta wynika, iż cała sprawa powinna jednak być realizowana w oderwaniu od kampanii wyborczej. Wskazują oni na możliwość, żeby przy okazji każdych kolejnych wyborów od 2027 roku począwszy robić referenda dotyczące przyszłej konstytucji.

– Rzeczywiście to perspektywa 2030 roku, ale kształt nowej konstytucji może być zaproponowany wcześniej. Karol Nawrocki nie chce go na aktualną kadencję, bo to byłoby nieuczciwe. A tak to ludzie, znając kształt przyszłej konstytucji, będą wiedzieć w 2030 roku, na kogo ustrojowo głosują i jaką władzę chcą mu powierzyć – wskazała bliska osoba z otoczenia głowy państwa.

Nawrocki o nowej konstytucji. "Musimy zacząć działać"

W orędziu wygłoszonym po zaprzysiężeniu na prezydenta RP Karol Nawrocki ogłosił, że wkrótce rozpoczną się prace nad nową konstytucją. Zapowiedział przy tym, że w tym celu przy Pałacu Prezydenckim powołana zostanie Rada ds. naprawy ustroju państwa. – Polacy chcą naprawy ustroju państwa – oświadczył. – Zaproszę oczywiście do tej rady przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, akademików, osoby którym troska o państwo polskie i nasz ustrój jest bliska. Wierzę, że Pałac Prezydencki stanie się miejscem dialogu, dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej – mówił.

Według prezydenta Nawrockiego, nowa ustawa zasadnicza powinna zostać przyjęta do roku 2030. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – oznajmił.

