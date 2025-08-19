Nawrocki chce zmienić ustrój Polski. Powoła specjalny zespół

Podczas inauguracji swojej prezydentury Karol Nawrocki zapowiedział, że powoła przy Pałacu Prezydenckim Radę ds. naprawy ustroju państwa. – Polacy chcą naprawy ustroju państwa – oświadczył. – Zaproszę oczywiście do tej rady przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, akademików, osoby którym troska o państwo polskie i nasz ustrój jest bliska. Wierzę, że Pałac Prezydencki stanie się miejscem dialogu, dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju Rzeczypospolitej – mówił.

Jak stwierdził, do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – oznajmił.

Nawrocki chce ogromnych zmian w konstytucji

Na przełomie września i października Karol Nawrocki powoła radę, która będzie pracowała nad projektem nowej konstytucji. Na jej czele stanie Dariusz Dudek, powołany w poniedziałek na stanowisko doradcy głowy państwa.

Według doniesień RMF FM, niemal każdy rozdział konstytucji ma zostać zmodyfikowany. Prezydent Nawrocki chciałby zmienić ustrój z obecnego parlamentarno-gabinetowego na "półprezydencki" lub coś na wzór kanclerskiego. Oznacza to, że kompetencje głowy państwa zostałby znacznie zwiększone.

Karol Nawrocki planuje również zmiany w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Jedną z modyfikacji miałoby być doprecyzowanie artykułu, który mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS): zakresie jej działania, trybie pracy i wyborze członków. Do ustawy zasadniczej miałby trafić zapis, że sędziowie nie mogą wykonywać żadnej aktywności politycznej. W konstytucji miałyby się również pojawić zapisy dotyczące ochrony granic, umocnienia roli samorządów oraz zabezpieczeniu polskiej waluty.

Proponowane zmiany mają zostać ogłoszone w czasie jesiennej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji, sprawami konstytucyjnymi zajmą się Przemysław Czarnek i Bartłomiej Wróblewski.

