To czas na zmianę ustroju? Przełomowe wyniki sondażu

W związku z pojawiającymi się co jakiś czas tarciami na linii prezydent – premier, szczególnie gdy pochodzą oni z różnych powodów politycznych, "Super Express" postanowił zapytać Polaków, kto powinien mieć większe kompetencje. Sondaż na ten temat przeprowadziła dla dziennika Instytut Badań Pollster.

Sondaż: Kto powinien rządzić w Polsce – prezydent czy premier?

Wynika z niego, że w zdaniem większości Polaków, większą władzę w kraju powinien mieć prezydent. Taką opinię wyraziło aż 52 proc. respondentów.

Zaledwie 38 proc. pytanych uznało, że w kraju powinien rządzić premier. Sprecyzowanego zdania w tej sprawie nie miało 10 proc. ankietowanych.

Czas na nową konstytucję?

Taki wynik sondażu skomentował w rozmowie z gazetą dr Sergiusz Trzeciak. W opinii eksperta, ma on związek z niedawnymi wyborami prezydenckimi, w których zwyciężył Karol Nawrocki.

– Jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta. Z sondaży wynika też szukanie kogoś, kto jest sprawczy – stwierdził.

Według eksperta, jest to być może dobry moment, aby rozpocząć dyskusję nad zmianami w Konstytucji. W jej toku moglibyśmy ostatecznie rozstrzygnąć ciągle powtarzający tę kwestię, decydując się albo na system kanclerski jak w Niemczech albo na prezydencki.

– Może to to także przyczynek do referendum na ten temat. Ale nie powinniśmy wprowadzać zmian systemowych z myślą o konkretnej osobie, tylko mieć jasny cel: sprawny rząd, sprawnie działający parlament i sprawnie działającą władzę wykonawczą – podsumował Sergiusz Trzeciak.

Przypomnijmy, że rozpoczęcie prac nad projektem nowej Konstytucji zapowiedział w swoim orędziu prezydent Karol Nawrocki. Jak wyjaśnił wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz, dyskusja w tej sprawie miałaby również dotyczyć podziały kompetencji między prezydentem a Radą Ministrów.

Badanie dla "Super Expressu" zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-11.08.2025 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

