Likwidacja Senatu? Zaskakująca propozycja ws. zmian w konstytucji

Karol Nawrocki złożył w środę przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął urząd prezydenta RP.

Oczekiwania PiS co do nowego prezydenta

Senator PiS Stanisław Karczewski, pytany o to, jakie jego partia ma oczekiwania co do prezydenta Karola Nawrockiego, podkreślił, że przede wszystkim, cieszy się z tego, że wczorajsze uroczystości przebiegły w sposób bardzo godny. – Bardzo ważny był przyjazd olbrzymiej liczby Polaków do Warszawy. To pokazało, jak ważne były to dla naszych rodaków uroczystości – stwierdził.

Nasz rozmówca powiedział także, że środowe zaprzysiężenie było dla niego świętem demokracji, jakiego nie przeżył w swoim życiu. – Na pochwałę zasługuje pan marszałek Szymon Hołownia, poza decyzją o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego, to organizacja była na najwyższym poziomie – dodał.

Senator PiS zaznaczył, że "jeśli chodzi o pana prezydenta i jego aktywność, to jest bardzo spokojny". – W czasie kampanii pokazał, jak odważnym i niezwykle pracowitym jest człowiekiem i na pewno teraz będzie podejmował bardzo ważne wyzwania – mówił. Karczewski dodał, że "najważniejsze obecnie jest to, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, o którym mówił bardzo wyraźnie podczas przekazania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP".

– Karol Nawrocki mówił także o sprawach niezwykle istotnych dla na naszego rozwoju i naszej przyszłości, czyli atomie czy CPK. To sprawy, które powinny być realizowane, a obecny rząd albo się z nich wycofał, albo je opóźnia – powiedział DoRzeczy.pl.

Stanisław Karczewski w tym kontekście przypomniał, że był jednym z inicjatorów odbudowy Pałacu Saskiego. – Teraz tam nic się nie dzieje. Marazm i kpina, biorą za to pieniądze, a nic nie robią – mówił.

Zmiana konstytucji "konieczna". Postulat likwidacji Senatu

Pytany o pracę nad zmianą konstytucji, którą zapowiedział w pierwszym orędziu prezydent Karol Nawrocki, Stanisław Karczewski stwierdził, że jest to konieczne. – Prace nad zmianą konstytucji powinny być zintensyfikowane – powiedział.

Senator PiS dopytywany, w jaką stronę powinna zmierzać zmiana konstytucji i czy powinna wzmacniać prezydenta, ocenił, że to jest sprawa drugorzędna. – W konstytucji powinny znaleźć się zapisy, które dają bezwzględną gwarancję instytucjom, które są powoływane, jak na przykład Trybunał Konstytucyjny czy KRS. Obecnie rząd nie publikuje orzeczeń TK, a wymiar sprawiedliwości leży. Tak nie powinno być – tłumaczył.

Stanisław Karczewski poinformował, że osobiście będzie zabiegał o to, żeby doszło do likwidacji Senatu, który – jak ocenił – jest absolutnie w tej chwili niepotrzebny. – Senat się kompromituje i kompromitował w poprzedniej kadencji. Dzisiaj mamy posiedzenie i wszystkie ustawy będą przyjęte bez poprawek, czyste kopiuj-wklej, więc gdzie jest ta refleksja i zaduma? Senat stracił już kompletnie swoją rolę. Obecnie zajmuje się konferencjami i wyjazdami. Tak naprawdę to absolutnie niepotrzebne kilkaset miejsc pracy i kilka miliardów pieniędzy w skali dwóch, trzech kadencji – mówił. Podkreślił jednak, że jest to jego osobiste zdanie, a nie zdanie partii, ale będzie postulował likwidację Senatu.

Nawrocki doprowadzi do przedterminowych wyborów?

Senator PiS pytany o to, czy jego zdaniem nowy prezydent może doprowadzić do upadku rządu premiera Donalda Tuska, co jest oczekiwaniem części wyborców prawicy, odpowiedział, iż nie uważa, że będą przedterminowe wybory. – Ten rząd nie upadnie. Będzie się kurczowo trzymał dwóch spoiw – jedno to nienawiść do PiS, a drugie to stołki. Ten rząd dalej nic nie będzie robić albo będzie wyrządzać jeszcze więcej krzywdy, w różnych obszarach, jak chociaż wymiar sprawiedliwości czy służba zdrowia – ocenił Stanisław Karczewski.

