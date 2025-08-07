"Ludzie ciężkiej pracy". Prezydent Nawrocki powołał kierownictwo swojej kancelarii

Zaprzysiężony w środę prezydent, w czwartek powołał kierownictwo KPRP. – Gratuluję nowym ministrom urzędu, ale chcę też bardzo podziękować, że przyjęliście moją ofertę służenia Polsce. Macie duże doświadczenie i to bardzo ważne. Wiele zadań przed nami. Nowa drużyna zaczyna dziś ciężką pracę dla Polski. Bo Polska na to czeka. Każdy z Was jest polskim patriotą i o tym się przekonywałem w ciągu wspólnej pracy – powiedział podczas uroczystości.

– Gdy przyglądam się tej drużynie, którą zbudowaliśmy, wszyscy macie te cechy, które zdecydowały o tym, że będziemy współpracować. Każdy z was jest polskim patriotom. Uznaję całkowita przynależność do wspólnoty narodowej państwa polskiego i o tym się przekonywałem podczas kampanii. To wasza wspólna cecha. Druga cecha, która was łączy to to, że jesteście ludźmi ciężkiej pracy. Za te cechy dziękuję i o nie proszę – wskazał.

Nawrocki o swoich współpracownikach

Następnie prezydent odniósł się do poszczególnych nominacji. – Cieszę się, że to, co wydarzyło się w kampanii wyborczej i moja współpraca z Pawłem Szefernakerem (szef gabinetu) będzie kontynuowana w KPRP – powiedział.

– Zbigniew Bogucki (szef KPRP) – jego umiejętność i wiedza będzie u nas niezbędna. Adam Andruszkiewicz (zastępca szefa KPRP), jak wszyscy widzieliśmy, jest w doskonałym kontakcie ze światem wirtualnym i młodzieżą. Zadba o to, by kolejne pokolenia były blisko Pałacu. Jarosław Dębowski (zastępca szef gabinetu) ciężko pracował dla Polski i jestem przekonany, że stworzą z Pawłem Szefernakerem doskonały duet – wskazał Nawrocki.

– Sławomir Cenckiewicz (szef BBN) całe życie służy prawdzie i temu, by Polska była bezpieczna. Zrobił już wiele, a jeszcze dużo przed nim. Jestem pewien, że Marcin Przydacz (polityka międzynarodowa) będzie doskonale dbał o nasze relacje międzynarodowe. Wojciech Kolarski już wcześniej pracował w Kancelarii. To wyraz uznania wobec jego dotychczasowej pracy u boku Andrzeja Dudy – mówił prezydent RP.

– Agnieszka Jędrzak dała się poznać Polakom i Polonii na całym świecie. Jej pracy może być wystawiona najlepsza ocena. Karol Rabenda to człowiek, który od lat jest w polityce samorządowej i ogólnopolskiej. Będzie dbał o wszystkie inwestycje rozwojowe państwa polskiego. Mateusz Kotecki będzie odpowiedzialny za kontakt ze zwykłymi Polakami. Będziemy słuchać naszych obywateli, pochylać się nad ich sprawami – zapewnił polityk.

Karol Nawrocki powiedział, że jego rzecznik Rafał Leśkiewicz "z pełną, energią i determinacją wchodzi do nowego zadania, jakim będzie łączność pomiędzy KPRP a mediami. Jestem pewien, że w tym zespole uda się zrealizować nasz ambitny plan. Już dziś zaczynamy ciężką pracę".

