Tomczyk zaatakował Cenckiewicza. Doczekał się mocnej odpowiedzi

Cezary Tomczyk był w czwartek gościem TVP Info. Wiceszef MON zaatakował szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Cenckiewicza, stwierdzając, że historyk ma zarzuty prokuratorskie w sprawie ujawniania tajemnic państwowych.

– Cenckiewicz wraz z grupą ludzi, przy panu Błaszczaku, razem, wspólnie i w porozumieniu, w imię interesu politycznego, ujawniali te dane i to jest dzisiaj fakt, problem dla każdego polskiego żołnierza, bo to się po prostu nie mieści w głowie – stwierdził wiceminister.

Cenckiewicz: Nie uczestniczyłem w tym procesie

Na słowa polityka Koalicji Obywatelskiej zareagował sam zainteresowany. Prof. Cenckiewicz przypomniał, że nie ma zarzutów dotyczących ujawniana tajnych akt. Słowa Tomczyka są nieprawdą.

"Panie ministrze uprzejmie informuję, że jest bardzo inaczej – nawet jeśli uważa Pan słuszność fałszywych zarzutów wadliwie powołanego prok. Maksjana, jakie mi przedstawiono, to proszę z nim się pospiesznie skonsultować by sprostować Pańskie wynurzenia. Nie mam zarzutu odtajniania akt linii Wisły, bo w tym procesie nie uczestniczyłem. I przy okazji przypominam Panu raz jeszcze: na świecie jest 195 państw (z czego 193 należy do ONZ), więc porozumienia z FSB (analogicznego do SKW) nie mogło podpisać «kilkaset państw», jak Pan raczył stwierdzić!" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Rząd reaguje na wyrok sądu

We wtorek rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że Kancelaria Premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków uchylających cofnięcie Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa.

W lipcu 2024 r. kierowana przez gen. Jarosława Stróżyka Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Po skardze Cenckiewicza, 17 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję.

Czytaj też:

"Nie mówiłem tego publicznie". Cenckiewicz ujawniaCzytaj też:

"Przyjmuję warunki wojny". Cenckiewicz reaguje na decyzję KPRM