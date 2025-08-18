Prezydent Nawrocki powołał swoich doradców. Wśród nich znane nazwiska

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczył nominacje swoim doradcom. Prezydent powołał 13 doradców etatowych oraz ośmiu doradców społecznych. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły już analogiczne funkcje w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, a także osoby, które wspierały Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

– Dziękuję za to, że jesteście państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe pięć lat. Formuła doradców etatowych i społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny wiele – powiedział prezydent.

Oto doradcy prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki powołał na doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Jarosława Bujaka, Dariusza Dudka, Piotra Głowackiego, Radosława Gruka, Pawła Gruzę, Magdalenę Hajduk, Jana Józefa Kasprzyka, Beatę Kempę, Tomasza Obszańskiego, Błażeja Pobożego, Barbarę Sochę, Krzysztofa Wacławka i Łukasza Witka

Na doradcę społecznego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołano: Wandę Buk, Piotra Czaudernę, Alvina Gajadhura, Bogdana Kubiaka, Sławomira Mazurka, Andrzeja Nowaka, Jacka Saryusza-Wolskiego oraz Leszka Skibę.

Nawrocki akcentował, że eksperci rozpoczynający pracę w Kancelarii Prezydenta pochodzą z różnych środowisk i reprezentują wiele branż. – Nosicie w sobie głęboką siłę intelektualną i społeczną, umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami. Każdy z was jest inny i przychodzi z innego grona, ale każdy z was jest ekspertem w swojej dziedzinie i w tych życiorysach czytamy regularną, ciągłą pracę dla naszej wspólnej Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił.

Nowo powołani doradcy będą zajmować się sprawami z zakresu m.in. spraw zagranicznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, demografii, historii i nowych technologii.

