Konfederacja weźmie udział w pracach ponadpartyjnego gremium. "Dobra inicjatywa"

Wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Witold Tumanowicz powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że przedstawiciel ugrupowania na pewno znajdzie się w składzie Rady.

Tumanowicz: Konfederacja weźmie udział. To dobra inicjatywa

Parlamentarzysta przekazał, że nie ma jeszcze decyzji, kto z Konfederacji dołączy do pracy rady i zostanie to ogłoszone wkrótce. – To jest dobra inicjatywa. Od wielu lat już mówimy o potrzebie resetu konstytucyjnego. Obawiam się, że skończy się na rozmowach, bo do przyjęcia nowej konstytucji potrzeba 2/3 głosów w parlamencie, ale i tak trzeba rozmawiać

Tumanowicz wyraził nadzieję, że dyskusja na temat ustawy zasadniczej będzie naprawdę poważna. Jak argumentował, obecna konstytucja ma sporo mankamentów, które należy poprawić. – Mamy naszą broszurę na ten temat z 2020 roku, tezy konstytucyjne, które wówczas promował nasz ówczesny kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. Nad wieloma z tych tez warto byłoby się pochylić – powiedział.

Tumanowicz ocenił, że trzeba się zdecydować, czy w Polsce będzie obowiązywał bardziej system premierowski, czy prezydencki. – Zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby rzeczywiście zmienić tą kwestię, o której mówił pan prezydent. W przemówieniu wczorajszym mówił o tym, że jednak ta dwuwładza pałaców jest bardzo niekorzystna dla funkcjonowania Rzeczypospolitej, więc trzeba się na coś zdecydować – albo system prezydencki, albo system premierowski – powiedział poseł Konfederacji.

Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji

Prezydent zaproponował, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, każde koło po jednym przedstawicielu. Do tego dojdzie zespół ekspertów i rada będzie pracowała nad projektem nowej ustawy zasadniczej. Jej projekt ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 roku. Pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie są już znani.

Rada ma się składać z trzech trzonów. Oprócz wspomnianych przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych i ekspertów mają do niej wejść także osoby, które mają "różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa", przekazał wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Prace nad nową ustawą zasadniczą Karol Nawrocki zapowiedział w orędziu po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – powiedział wówczas.

